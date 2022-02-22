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Политика22 февраля 2022 16:56

Путин объяснил, как должны решаться споры по границам между республиками Донбасса и Украиной

Российский президент заявил, что территориальные споры между Киевом и республиками Донбасса должны решать представители этих государств
Мария ПАВЛОВА
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Путин заявил, что вопросы о границах ДНР и ЛНР должны решать представители этих республик с властями Украины.

Путин заявил, что вопросы о границах ДНР и ЛНР должны решать представители этих республик с властями Украины.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, как должны решаться территориальные споры между республиками Донбасса и Украиной. Об этом российский лидер сказал во вторник 22 февраля, отвечая на вопросы журналистов.

Путин отметил, что Россия, признав Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику, признала таким образом все документы этих республик, включая Конституцию. Россия не намерена вмешиваться в споры республик Донбасса и Украины относительно границ, подчеркнул российский президент. Российский президент отметил, что эти вопросы должны решать между собой киевские власти и представители ДНР и ЛНР.

«Что касается границ. Мы же их признали, а значит мы признали их все документы, в том числе и Конституцию. Рассчитываем, что все спорные вопросы будут решены между киевскими властями и представителями республик», - сказал Владимир Путин.