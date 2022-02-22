Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не предаст Россию. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не предаст Россию. Об этом он сказал на торжественном собрании, посвященном Дню защитника отечества, которое прошло во вторник 22 февраля.

Белорусский президент сказал, что хочет обратиться к украинскому народу и руководству Украины с предложением сделать так, «чтобы мы всегда жили в мире и согласии».

Лукашенко предложил украинским политикам «остановиться и отмахнуться от заокеанских хозяев», отметив, что, по его мнению, конфликт в регионе разжигают западные страны и предупредил, что Белоруссия никогда не предаст Россию.

«Но те, кто точит штыки прежде всего на западе нашей страны, помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится», - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о продолжении проверки сил реагирования Союзного государства по причине обострения ситуации в Донбассе. Учения, которые проходили на территории Белоруссии, должны были закончиться 20 февраля и российские войска после их завершения должны были покинуть белорусскую территорию и вернуться в места дислокации. Подробности здесь на kp.ru.