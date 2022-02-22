Иностранцы в России смогут оформить на Госуслугах ковидные сертификаты по антителам

Ковид-сертификат с QR-кодом иностранцы в России могут получить по результатам анализа на антитела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иностранцы смогут получать в России ковидные сертификаты через портал Госуслуг, если у них есть антитела. О том, как это работает, говорится в постановлении, подписанном руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Документ опубликован во вторник 22 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что иностранцам для получения ковид-сертификата нужно сдать тест на антитела в российской лаборатории.

«Иностранные граждане при наличии иммунного ответа к возбудителю COVID-19, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведенных на территории РФ, вправе оформить справку о наличии иммунного ответа (антител) к возбудителю COVID-19», - указано в документе.

Ковид-сертификат иностранец сможет оформить на портале Госуслуг. Документ выдается на двух языках – русском и английском, к нему прилагается QR-код.

Чтобы получить сертификат, нужно будет указать личные данные и номер заказа лабораторного исследования.

Ранее сообщалось, что российское правительство смягчает ковидные ограничения в стране в связи со снижением уровня заболеваемости.