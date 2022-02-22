Байден заявил, что США не хотят сражаться с Россией, но будут защищать НАТО

Байден заявил, что США не хотят воевать с Россией. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не имеют никакого желания сражаться с Россией. В то же время Байден сказал, что хочет донести до РФ намерение Штатов «защищать каждый дюйм территории НАТО». Об этом американский президент заявил во вторник 22 февраля.

По словам Байдена, США намерены укрепить свое военное присутствие в Европе. Это будет сделано с целью защитить страны Балтии, объяснил американский президент.

«Я одобрил дополнительную переброску военных и оборудования, которое находится в Европе, для усиления наших союзников», - заявил Байден.

Также Джо Байден отметил, что перемещение американских войск в Европе произойдет, если Россия не выведет войска из Белорусси.

Ранее сообщалось, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о продолжении проверки сил реагирования Союзного государства по причине обострения ситуации в Донбассе. Учения, которые проходили на территории Белоруссии, должны были закончиться 20 февраля и российские войска после их завершения должны были покинуть белорусскую территорию и вернуться в места дислокации. Подробности здесь на kp.ru.