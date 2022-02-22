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Политика22 февраля 2022 20:33

В Раду поступило обращение о прекращении транспортного сообщения с Россией и Белоруссией

Автором инициативы является депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук.
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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В Раду поступило обращение о прекращении транспортного сообщения с Россией и Белоруссией

В Раду поступило обращение о прекращении транспортного сообщения с Россией и Белоруссией

Фото: REUTERS

На Украине Верховная Рада зарегистрировала обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому о о необходимости прекращения транспортного сообщения с Россией и Белоруссией. Также предлагается закрыть госграницу с данными государствами.

В пояснительной записке к проекту говорится, что принятие данного документа обусловлено фактом "военной агрессии России", якобы созданием ею "оккупационных администраций на территории Донецкой и Луганской областей".

Также сообщается, что автором инициативы является депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук.

До этого украинский лидер заявлял, что Киев не будет рассматривать просьбу Донецкой и Луганской народных республик об отводе украинских войск с территории Донбасса. Также он заявлял, что Киев стремится к миру и намерен продолжать дипломатическую работу в этом направлении после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР.