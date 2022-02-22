Зеленский издал указ о призыве резервистов в армию Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля объявил, что издал указ о призыве резервистов в украинскую армию в особый для страны период.

- Речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву, - сказал глава государства в видеообращении. - Мы должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке.

Также Зеленский добавил, что пока необходимости во всеобщей мобилизации нет. Президент Украины считает, что нужно доукомплектовать армию, в связи с чем и был объявлен призыв резервистов.

Накануне сообщалось, что Киев стремится к миру и намерен продолжать дипломатическую работу в этом направлении после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что уже обсудил сложившуюся ситуацию со своими коллегами - лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии, а также президентом США, премьер-министром Великобритании.