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Общество22 февраля 2022 21:47

Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Российский лидер добавил, что РФ открыта для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России служат гарантией спокойной жизни граждан, поступательного развития страны, при этом они отвечают за обеспечение обороноспособности государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

- Вооруженные силы служат надежной гарантией нацбезопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России, - сказал глава государства.

Также российский лидер добавил, что РФ открыта для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем и готова к честному диалогу.

Напомним, каждый год в России отмечают 23 февраля - День защитника Отечества. Этот день также является праздничным в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане. Сейчас 23 февраля из Дня Красной Армии прекратился в неофициальный День всех мужчин.