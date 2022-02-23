Путин: Россия признала конституции ЛНР и ДНР, где указаны границы республик Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в границах, указанных в конституциях данных территорий.

- Что касается границ, то мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в ней обозначены границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины, - заявил Путин.

Также российский лидер добавил, что рассчитывает, что все спорные вопросы удастся решить во время переговоров руководства республик с Киевом.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент РФ Владимир путин 21 февраля 2022 года во время телеобращения к россиянам заявил о признании независимости ЛНР и ДНР. Глава государства подписал указы о признании республик, а также стороны подписали договоры о взаимопомощи.

До этого главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость данных территорий. Кроме того, аналогичное предложение в адрес главы государства направляла российская Государственная дума.