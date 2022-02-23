В Европарламенте заявили, что США и Британия хотят подчинить ЕС, а не урегулировать кризис на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действия Вашингтона и Лондона в рамках решения вопроса украинского кризиса говорят об их стремлении не урегулировать конфликт на Украине, а добиться подчинения Европейского союза, подавив попытки обрести самостоятельность в вопросах безопасности. Такое заявление сделал французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен, назвав незалежную «настоящим вызовом».

«Для США и Великобритании главный вызов - это подчинение Евросоюза и разрушение любой воли к независимости со стороны ЕС. Я думаю, что британцы пытаются использовать замечательную возможность отомстить Евросоюзу», - приводит ТАСС слова парламентария, который указал на то, Лондон никогда не поддерживал условия, на которых ему пришлось выйти из Евросоюза.

Жювен также отметил, что Вашингтон выступает в роли «поджигателей», но предпочитает «вести войну чужими руками». По его словам, США пытаются заставить Евросоюз покупать их сжиженный природный газ, что гораздо более дорогой и менее экологичный, чем российский природный газ.