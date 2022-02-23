В Китае рассказали, почему США не хотят развязывать войну с Россией

Baijiahao: российская армия может уничтожить ВС США даже без ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боеспособность российской армии вызывает беспокойство у Вашингтона.

Как пишет китайский портал Baijiahao, американские специалисты в первую очередь обращают внимание на мощность российских ракет, выделяя межконтинентальную баллистическую ракету Р-36М2 «Воевода», которая может пролететь до 16 тысяч километров.

«Вдобавок она способна одновременно нести десять боеголовок, что позволяет создать колоссальную разрушительную силу. Совокупная боевая мощь этой российской ракеты действительно наводит ужас, и неудивительно, что Америка так беспокоится», - отмечает автор статьи.

Также отмечается значимость зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор», способного сбить за короткий промежуток времени сразу несколько истребителей, а также одновременно атаковать до четырех целей. Важным преимуществом назвали наличие системы вертикального пуска.