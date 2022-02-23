ФСБ России заявила о предотвращении теракта в храме в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности РФ заявила о предотвращении теракта в Крыму, уточнив, что задержаны шесть российских граждан, которые готовили взрыв в одном из православных храмов полуострова.

«Задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», - говорится в заявлении в спецслужбы.

Как уточняется, в гараже одного из задержанных обнаружили взрывчатые вещества и компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами. Кроме того, были найдены инструкции по изготовлению взрывчатки, переписка с обсуждением планируемого теракта, а также «подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет».

Напомним, накануне ФСБ РФ задержала 14 человек, причастных к рассылке угроз взрыва в учебных заведениях. Как писал сайт kp.ru, к организации преступной деятельности причастны участники так называемых «сваттинговых» интернет-сообществ.

* - запрещенная в России организация.