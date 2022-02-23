Секретарь СНБО Украины заявил, что не обладает информацией о разработке Киевом ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии у него информации, что Киев намерен разрабатывать ядерное оружие.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Киев может отказаться от безъядерного статуса. Позже министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба назвал ошибкой ликвидацию незалежной ядерного оружия, что произошло согласно Будапештскому меморандуму.

Данилов отметил, что в свое речи украинский лидер не говорил о разработке ядерного оружия, а «обращал внимание на исполнение всеми подписантами Будапештского меморандума тех условий нашей безопасности, которые были там прописаны».

«За то, что мы отдали все ядерное оружие, наш ядерный потенциал, подписанты брали полномочия обеспечивать нашу независимость», - заявил секретарь СНБО, добавив о намерении делать ядерное оружие Украиной он «нигде не видел, нигде не слышал».

«Я не знаю, зачем вы так это интерпретируете», - добавил он.