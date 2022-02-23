Джонсон сообщил, что правительство Британии пересмотрит решение о выдаче лицензии на вещание RT

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Правительство Британии обратилось к медиарегулятору Ofcom ("Офком") с просьбой о пересмотре решения о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT. Об этом сегодня, 23 февраля заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в Палате общин парламента страны.

"Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис направила запрос в Ofcom и попросила заново проанализировать вопрос с лицензией на вещание телеканала RT", – уточнил Джонсон.

Как ранее писал kp.ru, Россия объявит об ответных мерах из-за запрета вещания RT DE на территории Германии в четверг, 3 февраля 2022 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ответ России затронет работу немецких изданий.

Напомним, немецкая комиссия по надзору за средствами массовой информации 1 февраля 2022 года запретила вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии из-за отсутствия требуемой лицензии.