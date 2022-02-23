Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире23 февраля 2022 13:07

Франция продолжит диалог с Россией по безопасности в Европе

Парижу необходимо сделать все, чтобы сохранить мир и «избежать худшего», отметили во французском кабмине
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Во Франции сообщили, что продолжат диалог с Россией по безопасности в Европе

Во Франции сообщили, что продолжат диалог с Россией по безопасности в Европе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель правительства Габриэль Атталь сообщил, что Париж продолжит переговоры с Москвой о безопасности в Европе.

- В минувшие дни мы провели настоящий дипломатический марафон, чтобы избежать эскалации на Украине, и не сожалеем об этом. Мы пошли в этом до конца. И мы продолжим диалог, чтобы построить новый порядок безопасности в Европе, — сказал он в ходе пресс-конференции.

Властям Франции необходимо сделать все, чтобы сохранить мир и «избежать худшего», добавил Атталь.

Ранее евродепутат и лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что Россия справедливо требует от Североатлантического альянса не расширяться на восток и не приближаться к российским границам. Жордан Барделла напомнил о том, что в 1991 году американцы обещали президенту СССР Михаилу Горбачеву отказаться от продвижения НАТО на восток, однако этот устный договор не соблюдался, и США, «как жандарм мира, стремящийся к экспансии, приближались к границам России, следуя логике холодной войны».