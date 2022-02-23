Франция продолжит диалог с Россией по безопасности в Европе

Во Франции сообщили, что продолжат диалог с Россией по безопасности в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель правительства Габриэль Атталь сообщил, что Париж продолжит переговоры с Москвой о безопасности в Европе.

- В минувшие дни мы провели настоящий дипломатический марафон, чтобы избежать эскалации на Украине, и не сожалеем об этом. Мы пошли в этом до конца. И мы продолжим диалог, чтобы построить новый порядок безопасности в Европе, — сказал он в ходе пресс-конференции.

Властям Франции необходимо сделать все, чтобы сохранить мир и «избежать худшего», добавил Атталь.

Ранее евродепутат и лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что Россия справедливо требует от Североатлантического альянса не расширяться на восток и не приближаться к российским границам. Жордан Барделла напомнил о том, что в 1991 году американцы обещали президенту СССР Михаилу Горбачеву отказаться от продвижения НАТО на восток, однако этот устный договор не соблюдался, и США, «как жандарм мира, стремящийся к экспансии, приближались к границам России, следуя логике холодной войны».