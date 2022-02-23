ВЦИОМ: Решение о признании республик Донбасса поддержали 73% россиян

Решение о признании республик Донбасса поддержали 73% россиян Фото: REUTERS

Решение о признании Москвой независимости Донецкой и Луганской народной республик поддерживают 73% россиян, следует из данных Всероссийского центра исследований общественного мнения.

«Три четверти опрошенных скорее поддерживают решение президента России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (73%), скорее не поддерживают – 16%, а каждый десятый россиянин затруднился ответить (11%)», – сообщается на сайте ВЦИОМ.

Как показало исследование, большинство жителей России – 92% – так или иначе знают о признании независимости ЛДНР, 66% в курсе подробностей, 26% кратко слышали об том, еще 8% вообще не знают о решении признать республики Донбасса.

Также согласно опросу, 14% респондентов не поддерживают решение подписать договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ЛДНР.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы ЛДНР присутствовали при этом. Тогда же политики расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.