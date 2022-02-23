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Политика23 февраля 2022 14:23

Захарова заявила, что премьер Британии проговорился о регулировании работы СМИ правительством

Так официальный представитель МИД России оценила заявление Джонсона о пересмотре решения по вещанию канала RT
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Словами о пересмотре выдачи лицензии на работу телеканала RT премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в регуляции СМИ правительством, а не медиарегуляторами. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram сегодня, 23 февраля.

"То есть все-таки правительство Великобритании регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас хотели убедить много лет. Спасибо за признание. Это бесценно", – отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что британское правительство обратилось к медиарегулятору Ofcom с просьбой по поводу пересмотра решения о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT.

Как ранее писал kp.ru, Россия объявит об ответных мерах из-за запрета вещания RT DE на территории Германии в четверг, 3 февраля 2022 года. Об этом заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточняла, что ответ России коснется работы немецких изданий.