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Политика23 февраля 2022 15:05

Президент Польши Дуда пригрозил ограничением поездок россиян

Причиной этого могут стать санкции Евросоюза в отношении РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Анджей Дуда

Анджей Дуда

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции Европейского союза могут сделать невозможными путешествия жителей России в Польшу, заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции в Киеве сегодня, 23 февраля.

"К сожалению, санкции должны быть очень мощными. Мы, как соседи России – Польша граничит с Калининградской областью буду делать это с сожалением, высказывая поддержку санкциям, которые, к примеру, заблокируют возможности путешествий гражданам России", – отметил Дуда.

Как ранее сообщал kp.ru, из-за санкций ЕС российские депутаты не смогут ездить на шопинг в Милан. Пакет ограничительных мер коснется 351 депутата Госдумы России.

Кроме этого, ранее пресс-секретарь Белого дома анонсировала новые антироссийские санкции со стороны США. По ее словам, о них будет сообщено в ближайшее время. Также отмечалось, что Штаты выражают поддержку решению канцлера Германии Олафа Шольца об остановке сертификации газопровода "Северный поток - 2" из-за признания Россией независимости ЛНР и ЛНР.