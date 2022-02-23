Президент Польши Дуда пригрозил ограничением поездок россиян

Анджей Дуда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции Европейского союза могут сделать невозможными путешествия жителей России в Польшу, заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции в Киеве сегодня, 23 февраля.

"К сожалению, санкции должны быть очень мощными. Мы, как соседи России – Польша граничит с Калининградской областью буду делать это с сожалением, высказывая поддержку санкциям, которые, к примеру, заблокируют возможности путешествий гражданам России", – отметил Дуда.

Как ранее сообщал kp.ru, из-за санкций ЕС российские депутаты не смогут ездить на шопинг в Милан. Пакет ограничительных мер коснется 351 депутата Госдумы России.

Кроме этого, ранее пресс-секретарь Белого дома анонсировала новые антироссийские санкции со стороны США. По ее словам, о них будет сообщено в ближайшее время. Также отмечалось, что Штаты выражают поддержку решению канцлера Германии Олафа Шольца об остановке сертификации газопровода "Северный поток - 2" из-за признания Россией независимости ЛНР и ЛНР.