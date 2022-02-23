Эрдоган заявил Путину, что не признает шагов против целостности Украины Фото: REUTERS

Анкара не признает шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным.

"Заявив, что Анкара не признает шагов против суверенитета и территориальной целостности Украины, и что это принципиальная позиция, Эрдоган подчеркнул, что важно прийти к результату на основе Минских договоренностей", – сообщили в канцелярии президента Турции.

Напомним, в течение последних дней ситуация в Донбассе становилась все боле сложной. В ДНР и ЛНР рассказывали о множественных обстрелах со стороны ВСУ. А 19 февраля 2022 года руководители ДНР и ЛНР обратились к России и попросили признать независимость республик.

А 21 февраля 2022 года президентом России Владимиром Путиным был пописан указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их главами РФ заключила договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.