Еврокомиссия сообщила о введении ограничений в торговле с ЛНР и ДНР Фото: REUTERS

Еврокомиссия уведомила сегодня, 23 февраля, об ограничениях в торговле с "неподконтрольными украинскому правительству районами в Луганской и Донецкой областях". Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В нем отмечается, что в актуальных условиях власти Украины не способны взять под контроль поступающие из этих регионов товары. В результате, эти товары не попадают под преференции на рынке ЕС в соответствии с соглашением об ассоциации Украина-ЕС.

"Операторам в Евросоюзе рекомендовано не претендовать на преференции при ввозе товаров в ЕС из украинских регионов, не подконтрольных правительству", – указывается в тексте документа.

Напомним, 22 февраля 2022 года все государства - члены Евросоюза пришли к единому решению по поводу принятия пакета санкций в отношении РФ. Как отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в новый пакет входят ограничения в отношении 351 депутата Госдумы, отдавшего голоса за признание ДНР и ЛНР.