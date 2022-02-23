Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика23 февраля 2022 16:05

Еврокомиссия сообщила о введении ограничений в торговле с ЛНР и ДНР

Украинские власти сейчас не способны взять под контроль товары из этих регионов, считают в ЕК
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Еврокомиссия сообщила о введении ограничений в торговле с ЛНР и ДНР

Еврокомиссия сообщила о введении ограничений в торговле с ЛНР и ДНР

Фото: REUTERS

Еврокомиссия уведомила сегодня, 23 февраля, об ограничениях в торговле с "неподконтрольными украинскому правительству районами в Луганской и Донецкой областях". Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В нем отмечается, что в актуальных условиях власти Украины не способны взять под контроль поступающие из этих регионов товары. В результате, эти товары не попадают под преференции на рынке ЕС в соответствии с соглашением об ассоциации Украина-ЕС.

"Операторам в Евросоюзе рекомендовано не претендовать на преференции при ввозе товаров в ЕС из украинских регионов, не подконтрольных правительству", – указывается в тексте документа.

Напомним, 22 февраля 2022 года все государства - члены Евросоюза пришли к единому решению по поводу принятия пакета санкций в отношении РФ. Как отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в новый пакет входят ограничения в отношении 351 депутата Госдумы, отдавшего голоса за признание ДНР и ЛНР.