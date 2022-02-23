Небензя заявил, что с нарушителями прекращения огня в Донбассе "либеральничать" не будут

Постпред России при ООН Василий Небензя Фото: REUTERS

Россия приняла решение о признании независимости ДНР и ЛНР из-за "неприкрытого геноцида", устроенного Киевом в Донбассе, теперь с нарушителями режима прекращения огня никто "либеральничать" не будет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он также отметил, что конфликт в настоящее время далеко не исчерпан.

"Обстрелы мирных кварталов обеих республик все еще ведутся. Запад продолжает науськивание и подбадривание Киева, а также оказание ему военной помощи", - сказал дипломат.

Кроме этого, Небензя добавил, что теперь, когда за безопасность обеих республик ответственность несут российские военные, с нарушителями режима прекращения огня "либеральничать никто не станет".

Следует отметить, что в последние дни обстановка в Донбассе становилась все более сложной. Так, поступало большое число сообщений об обстрелах на территориях ДНР и ЛНР со стороны украинских силовиков. В результате, главы обеих республик 21 февраля 2022 года обратились к России с просьбой о признании ДНР и ЛНР, и в этот же день президент РФ Владимир Путин пописал соответствующий указ. Министерству обороны России дано распоряжение обеспечить мир в Донбассе, как указано в договорах о дружбе и сотрудничестве, подписанных с республиками.