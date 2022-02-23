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Политика23 февраля 2022 19:48

В Еврокомиссии заявили о возможном введении второго пакета санкций против России

Это произойдет в случае входа российских военных на территории ДНР и ЛНР, уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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В Еврокомиссии заявили о возможном введении второго пакета санкций против России

В Еврокомиссии заявили о возможном введении второго пакета санкций против России

Фото: REUTERS

ЕС готов ввести второй пакет санкций в отношении России, если ее военные войдут на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщило агентство Reuters со ссылкой на замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса.

По данным издания, Домбровскис также заявил, что дальнейшие санкции в отношении России, возможно, будут включать меры по контролю за экспортом. Он также добавил, что ЕС будут координировать свои решения с Соединенными Штатами и Британией.

Ранее, 23 февраля 2022 года Евросоюз ввел новый пакет санкций антироссийских санкций в связи с признанием РФ суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Он включил четыре блока: персональные санкции в отношении 351 депутата Госдумы, 27 физлиц и компаний, ограничение доступа России и правительства страны к европейскому финрынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с ЛНР и ДНР.