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Политика23 февраля 2022 20:13

Пушилин потребовал от ВСУ добровольно отвести военных от линии соприкосновения

Глава ДНР также заявил, что добровольный отвод был бы "самым оптимальным" вариантом
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Глава ДНР Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин

Фото: REUTERS

Украина должна добровольно отвести военные силы от линии соприкосновения и убрать оттуда вооружения, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев.Live".

"В настоящее время поставлен вопрос, что делать с тем скоплением техники, военнослужащих, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения, вот вооруженные формирования Украины. Как с этим поступить? Они должны добровольно уйти? Это является самым оптимальным вариантом, чтобы они ушли добровольно, чтобы вывезли вооружение", – сказал Пушилин.

Напомним, что в последние дни ситуация в Донбассе становилась все более тяжелой. Так, поступало множество сообщений об обстрелах на территориях ДНР и ЛНР украинскими силовиками. В результате главы обеих республик 21 февраля 2022 года обратились к России и попросили признать ДНР и ЛНР, и в этот же день президент РФ Владимир Путин пописал соответствующий указ. Министерству обороны России дан указ обеспечить мир в Донбассе, как отмечается в договорах о дружбе и сотрудничестве, подписанными РФ с республиками.