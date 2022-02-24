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В мире23 февраля 2022 21:31

США направят истребители и вертолеты на усиление НАТО в Европе

В частности, 20 ударных вертолетов будут направлены из ФРГ в страны Балтии
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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США направят истребители и вертолеты на усиление НАТО в Европе

США направят истребители и вертолеты на усиление НАТО в Европе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соединенные Штаты направят на усиление восточного фланга НАТО до восьми новейших истребителей F-35 и и порядка 30 ударных вертолетов AH-64. Такое решение принято в связи с ростом напряженности вокруг Украины, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

- Речь идет о переброске... истребителей из Германии в несколько мест оперативного расположения на протяжении восточного фланга, - заявил он журналистам во время выступления на брифинге.

Кирби также отметил, что еще 20 ударных вертолетов будут направлены из ФРГ в страны Балтии, а 12 перебросят из Греции в Польшу.

Напомним, накануне министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Вашингтон готов направить еще тысячи военнослужащих на восточный фланг Североатлантического альянса при необходимости. Он также указал на то, что США "очень серьезно" оценивают свои обязательства перед союзниками по альянс.