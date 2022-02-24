В Харькове и Днепре закрыли международные аэропорты Фото: Иван ВИСЛОВ

На Украине временно закрыли международные аэропорты Харькова и Днепра. Они не работают с вечера среды, 23 февраля, сообщает профильное издание Avianews.

Отмечается, что единственная взлетно-посадочная полоса Харькова 07/25 не принимает рейсы с 20:35 (21:35 мск) 23 февраля до 08:35 (09:35 мск) 24 февраля. В связи с этим отменен прилет рейса 7W145 из Киева

Ранее сообщалось, что воздушное пространство Украины будет закрыто для воздушного транспорта с 14 февраля 2022 года по инициативе западных страховых компаний, которые отказались покрывать риски самолетов, летающих над территорией Незалежной.

Однако усугубляет ситуацию то, что практически весь авиапарк украинских авиакомпаний состоит из самолетов, взятых в лизинг. В результате этого довольно высока вероятность, что во исполнение решения страховщиков воздушные суда вывезут за пределы страны, а Украина рискует остаться без внутреннего авиасообщения.