Санкции Евросоюза за признание Россией ДНР и ЛНР вступили в силу 24 февраля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

24 февраля 2022 года санкции Европейского союза против России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик официально вступили в силу. Рестрикции коснулись 351 депутата Государственной думы, проголосовавших за данную меру.

В частности, ограничения были введены против 27 физических и юридических лиц России, в отношении госдолга РФ.

При этом, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия даст "сильный ответ" на новые санкции Соединенных Штатов, он необязательно будет симметричным.

Напомним, 21 февраля российский президент Владимир Путин во время телеобращения заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства в прямом эфире подписал указы о признании ДНР И ЛНР, а также договоры о взаимопомощи с республиками.

Список всех санкций, которые ввели против России из-за признания ДНР и ЛНР.