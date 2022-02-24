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В мире24 февраля 2022 2:21

Украина ограничила полеты гражданских самолетов над своей территорией

Это связано с потенциальной угрозы для авиации
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Украина ограничила полеты гражданских самолетов над своей территорией

Украина ограничила полеты гражданских самолетов над своей территорией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины приняли решение ограничить полеты гражданских самолетов над всей территорией своей страны. Об этом сообщает сайт NOTAM.

- Полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации и Киевского района полетной информации верхнего воздушного пространства ограничены, - говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с потенциальной угрозы для гражданской авиации. Как долго будут действовать ограничения, не уточняется.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия приняла решение ограничить полеты самолетов вдоль границы с Украиной в целях обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Соответствующее уведомление появилось в системе NOTAM 24 февраля в 2:55 по московскому времени. Ограничения вводятся на интервале высоты от 2 тысяч до 16 тысяч метров и будет действовать до 18 мая текущего года включительно.