Цена нефти Brent достигла 100 долларов за баррель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 24 февраля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле текущего года на лондонской бирже ICE выросла на 3,30 процента, до 100,04 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 06:21 по московскому времени.

По состоянию на 06:25 по московскому времени, стоимость Brent росла на 2,45 процента, и ее стоимость была на уровне 99,21 долларов за баррель.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале цена фьючерса нефти марки Brent начала расти. Так в начале февраля она поднялась выше 91 доллара за баррель, а в минувший вторник, 22 февраля, цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,19 процента и превысила отметку в 97,48 долларов за баррель.