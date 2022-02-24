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Экономика24 февраля 2022 4:07

Цена нефти Brent достигла 100 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,30%
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Цена нефти Brent достигла 100 долларов за баррель

Цена нефти Brent достигла 100 долларов за баррель

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 24 февраля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле текущего года на лондонской бирже ICE выросла на 3,30 процента, до 100,04 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 06:21 по московскому времени.

По состоянию на 06:25 по московскому времени, стоимость Brent росла на 2,45 процента, и ее стоимость была на уровне 99,21 долларов за баррель.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале цена фьючерса нефти марки Brent начала расти. Так в начале февраля она поднялась выше 91 доллара за баррель, а в минувший вторник, 22 февраля, цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,19 процента и превысила отметку в 97,48 долларов за баррель.