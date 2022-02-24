ЛНР заявила о массовом отступлении украинских военных

Украинские военные массово покидают передовые позиции, заявили в ЛНР Фото: REUTERS

Украинские военнослужащие массово отступают с передовых позиций по всей линии соприкосновения, сообщает Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) в четверг, 24 февраля 2022 года.

"По данным нашей разведки отмечается, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) прислушаться к словам российского президента Владимира Путина и сложить оружие.

Напомним, 23 февраля Кремль получил обращения от ДНР и ЛНР к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе. В связи с этим президент России объявил о начале военной операции.