Артисты Росгосцирка признаны лучшими на фестивале в Испании

Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина в постановке «Анна» по произведению Льва Толстого. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Завершившийся 22 февраля в испанском городе Жирона юбилейный 10-й фестиваль циркового искусства «Золотой слон» стал знаковым для артистов Росгосцирка. Главный приз получили гимнасты на ремнях Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина за номер «Анна» – по мотивам произведения Льва Толстого «Анна Каренина». Члены жюри отметили исполнительское мастерство артистов, режиссуру номера и, конечно, костюмы. Зал стоя аплодировал участникам. Номер удостоен также приза зрительских симпатий.

Егор и Лючия Сухоруковы представляли на фестивале Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Второе «Золото» получили воздушные гимнасты Московского цирка Никулина Егор и Лючия Сухоруковы. Серебряных слонов получили акробаты на батуте под руководством Николая Грушина с номером «Венецианский карнавал» (Росгосцирк) и воздушные гимнасты под руководством Владислава Дулича и их «Коронации» (Росгосцирк). Также серебряная награда досталась артистам номера «Белый полёт» под руководством Карена Еганяна (Большой Московский цирк).

Воздушные гимнасты под руководством Владислава Дулича «Коронация» (Росгосцирк). Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

«Наши артисты стали обладателями высшей золотой награды международного циркового фестиваля в Испании, взяли два "серебра" и получили спецпризы. Месяц назад мы заняли практически весь пьедестал фестиваля в Будапеште, в Венгрии. Это говорит о высочайшем уровне отечественной цирковой школы, о том, что российский цирк востребован в мире. Я испытываю огромную гордость за наших артистов!» – прокомментировал член жюри фестиваля, генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

«Белый полёт» под руководством Карена Еганяна (Большой Московский цирк на проспекте Вернадского). Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Артисты Росгосцирка, представившие в Жироне номер «Венецианский карнавал», получили также специальный приз от «Цирка Дю Солей». А организаторы фестиваля отдельно отметили балет Королевского цирка Гии Эрадзе.

Акробаты на батуте под руководством Николая Грушина, номер «Венецианский карнавал» (Росгосцирк). Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Специальный приз Росгосцирка на фестивале в Жироне получили гимнасты на подкидных досках из Монголии. А дуэт Diamond Wings (Украина-Грузия) генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков и главный режиссёр Елена Петрикова пригласили на фестиваль «Принцесса цирка» в Саратов в 2022 году.