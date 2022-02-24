Губернатор Василий Орлов: «До 2024 года новые квартиры получат 2916 семей Амурской области»

Более семи тысяч человек до 2024 года переедут из аварийных домов в новые квартиры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области до 2024 года переселят из аварийного и ветхого жилья более семи тысяч человек. На эти цели будет направлено 6,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

- До апреля 2024 года в рамках федерального проекта планируем переселить из непригодного жилья семь тысяч жителей региона - новые квартиры получат 2 916 семей. Расселение коснется 959 аварийных многоквартирных домов на территориях 23 муниципальных образований области. На эти цели будет направлено 6,7 миллиарда рублей, - рассказала глава Приамурья Василий Орлов.

По словам губернатора, основную часть этих средств - 6,44 миллиарда рублей выделит Фонд ЖКХ. Еще 29 миллионов рублей на жилье для новоселов выделяется из бюджета Амурской области.

Сейчас в Благовещенске возводится 15-этажный дом, в который уже в этом году начнут переселять людей из аварийного жилья. Строительство многоэтажки ведется в рамках «единой субсидии», выделенной Амурской области Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. В доме будет 164 квартиры, из них 106 областные власти собираются предоставить для переселенцев из аварийного жилья. Общая площадь этих квартир составляет 2946 квадратных метров, их суммарная стоимость превышает 182,7 миллиона рублей. Средства были выделены из федерального и регионального бюджетов, при этом 87,1 миллионов на строительство направила Амурская область.

В соответствии с контрактом новоселы должны получить квартиры в 2022 году. По условиям договора жителям аварийных домов будет предоставляться жилплощадь, равнозначная по площади жилым помещениям, из которых их будут переселять.

Многоэтажный дом на пересечении улиц Мухина и Амурской на сегодняшний день готов на 75%. Сейчас строители устанавливают оконные блоки на 14, 15 и 16 этажах здания, а также монтируют вентиляцию в подвале дома.

Напомним, в Амурской области с 2019 по 2021 годы из аварийного жилья площадью 40 тысяч квадратных метров расселили две тысячи человек. Новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья были приобретены для жителей 14 муниципалитетов Приамурья. Амурчане переезжают в благоустроенные квартиры в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Расселение проходит в пять этапов, региональная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области» рассчитана до 2025 года.