Пять человек погибло при падении самолета ВСУ в Киевской области

В Киевской области упал самолет ВСУ Фото: ГСЧС Украины

Самолет Вооруженных сил Украины упал в Киевской области, пять человек погибло. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Уточняется, что авиасудно упало между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района, после этого самолет загорелся. На борту находилось 14 человек.

К тушению возгорания были привлечены 37 человек и восемь единиц техники.

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