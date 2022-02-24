Российские военные сбили украинский боевой вертолет и четыре беспилотника

Россия рассказала о потерях вооруженных сил Украины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один украинский боевой вертолет и четыре ударных беспилотника сбили российские военные. Об этом во вторник 24 февраля заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что в результате российских ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В их числе – 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, один пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1».

Ранее сообщалось, что штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию на Украине из-за ошибки техники пилотирования. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Пилот успел катапультироваться, его эвакуировали.

В народной милиции ЛНР заявили о расстреле украинскими военными пятерых переходивших на сторону ЛНР солдат. Подробности здесь на kp.ru.

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