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Происшествия24 февраля 2022 13:29

Штурмовик Су-25 потерпел аварию при ошибке техники пилотирования

Пилот успел катапультироваться, его эвакуировали
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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На Украине потерпел аварию штурмовик Су-25 ВКС России

На Украине потерпел аварию штурмовик Су-25 ВКС России

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию на Украине из-за ошибки техники пилотирования. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Уточняется, что пилот успел катапультироваться, его эвакуировали.

- В ВКС России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25, пилот катапультировался и уже в своей части, — говорится в сообщении военного ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.