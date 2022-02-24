Штурмовик Су-25 потерпел аварию при ошибке техники пилотирования

На Украине потерпел аварию штурмовик Су-25 ВКС России Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию на Украине из-за ошибки техники пилотирования. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Уточняется, что пилот успел катапультироваться, его эвакуировали.

- В ВКС России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25, пилот катапультировался и уже в своей части, — говорится в сообщении военного ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.