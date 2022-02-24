В народной милиции ЛНР заявили о расстреле украинскими военными переходивших на сторону ЛНР солдат

Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко рассказал о расстреле украинскими военнослужащими пятерых солдат, которые хотели перейти на сторону ЛНР, Фото: кадр из видео.

В ЛНР сообщили о расстреле пятерых украинских солдат, которые пытались перейти на сторону ЛНР. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что солдат расстреляли украинские военнослужащие. По сообщению Народной милиции ЛНР, это произошло в четверг 24 февраля около населенного пункта Новогригоровка.

«Сегодня, в районе н.п. НОВОГРИГОРОВКА, пять военнослужащих 30 омбр ВСУ, осознав бессмысленность вооруженного конфликта, а также опасаясь за свои жизни предприняли попытку добровольно перейти на сторону ЛНР. Однако, командование 30 бригады, в лице ЗИНЕВИЧА отдало указание на хладнокровный расстрел в спину своих подчиненных», - рассказал Филипоненко.

Как сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР, тела погибших солдат будут переданы родственникам и близким, как только представится возможность

«В настоящее время тела погибших военнослужащих ВСУ находятся в межпозиционном пространстве, каратели из 30 бригады ведут огонь из стрелкового оружия, в любой подходящий момент мы готовы эвакуировать тела для дальнейшей передачи их родственникам и близким погибших», - заявил Иван Филипоненко.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники оставили места дислокации на границе с Россией. ФСБ РФ сообщила, что в 13.00 в четверг 24 февраля на границе не было ни одного сотрудника погранслужбы Украины. Подробности здесь на kp.ru.