СК России предупредил об уголовной ответственности за участие в незаконных акциях

Следственный комитет РФ предупредил об уголовной ответственности за участие в незаконных акциях Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России предупредил об уголовной ответственности за участие и организацию незаконных акций.

В ведомстве пояснили, что предупреждение сделано «в связи с распространением в средствах массовой информации, интернете и социальных сетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой». В СК отметили, что подобные правонарушения грозят лишением свободы.

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