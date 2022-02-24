Россия полностью завершила эвакуацию дипломатов с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эвакуация российских дипломатов была полностью завершена ночью в четверг, 24 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Закончилась эвакуация наших дипломатов с территории Украины ночью.У нас там не работают дипломатические, консульские загранучреждения, нет дипломатов», – рассказал она в эфире телеканала НТВ.

Как сообщила Захарова, российские граждане могут обращаться в дипломатические представительства России в сопредельных странах.

Напомним, ранее Украина начала эвакуацию своего посольства в Москве. В МИД республики заявили, что Киев отозвал временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации для проведения консультаций. Консульские учреждения Украины в России работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.