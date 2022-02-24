Правительство РФ пообещало помочь компаниям, попавшим под западные санкции Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство России окажет полную финансовую поддержку крупнейшим российским компаниям, попавшим под санкции Запада из-за военной спецоперации Москвы в Донбассе.

«На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз. В Правительстве России сформированы четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз», – сообщается на сайте кабинета министров.

В правительстве отметили, что Министерство финансов и Банк России будут внимательно следить за ситуацией на финансовых рынках, принимая дополнительные меры при необходимости. Как заверили в кабмине, устойчивая работа компаний будет обеспечена, а рабочие места и зарплаты сотрудников сохранены.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции Евросоюза в отношении России в связи с проведением ею специальной операции в Донбассе будут масштабными и затронут экономическую и военную сферы.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.