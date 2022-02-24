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Политика24 февраля 2022 13:33

Макрон пригрозил России масштабными санкциями из-за спецоперации в Донбассе

Меры затронут военную и экономическую сферы, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Макрон пригрозил России масштабными санкциями из-за спецоперации в Донбассе

Макрон пригрозил России масштабными санкциями из-за спецоперации в Донбассе

Фото: REUTERS

Санкции Евросоюза в отношении России в связи с порведением ею специальной операции в Донбассе будут масштабными и затронут экономические отношения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к населению страны.

«Санкции будут в военном плане, экономическом, а также энергетическом. Не будет никакой мягкости. Мы поддерживаем Украину без колебаний. Мы возьмем на себя всю ответственность, чтобы защитить суверенитет и безопасность наших европейских союзников», – сказал политик.

По словам Макрона, ограничения будут приняты во время заседаний «Большой семерки» и Евросовета и на саммите НАТО.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.