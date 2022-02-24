В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявили состояние воздушной угрозы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве объявлено состояние воздушной угрозы. Городская администрация в социальных сетях опубликовала сообщение, призывающее жителей украинской столицы в случае включения сирен немедленно следовать в укрытия. Местонахождение укрытий обозначено на карте на сайте администрации.

«Внимание! Воздушная угроза в Киеве подтверждена! В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» - сказано в сообщении.

Также на сайте администрации сообщается, что в четверг 24 февраля в Киеве отменена плата за проезд в общественном транспорте, не работают детские сады и школы. Размещено сообщение, призывающее киевлян сдавать донорскую кровь.

Ранее сообщалось, что ООН призывает соседние с Украиной страны оставить границы открытыми для беженцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спецоперация на Украине является предотвращением глобальной войны. Подробности здесь на kp.ru.

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