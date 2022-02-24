ООН призывает соседние с Украиной страны оставить границы открытыми для беженцев

Верховный комиссар ООН по делам беженцев призвал страны, граничащие с Украиной, принимать беженцев из этой страны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев работает с правительствами стран, граничащих с Украиной, чтобы обеспечить открытые границы для беженцев из этой страны. Об этом заявил в четверг 24 февраля руководитель ведомства Филиппа Гранди, пишет ТАСС.

«Мы остаемся готовыми поддержать усилия всех в реагировании на любую ситуацию, касающуюся вынужденного перемещения населения», - сказал верховный комиссар.

По словам Гранди, возглавляемое им управление «усилило операции и возможности на Украине и в соседних странах», оно намерено оказывать помощь нуждающимся там, где это будет «необходимо и возможно».

По информации верховного комиссара, люди уже «начинают покидать свои дома в поисках безопасности и защиты». Гранди напомнил, что защиты жизней гражданских лиц и гражданской инфраструктуры требует международное гуманитарное право и отметил, что для эффективной помощи беженцам должны быть гарантированы безопасность гуманитарной деятельности и доступ к нуждающимся.

Ранее руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о приостановке эвакуации гражданского населения в Россию.

В то же время в Молдавии сообщают о 1900 беженцах из Украины за 24 февраля.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь на kp.ru.