Минобороны России заявило о выводе из строя 74 наземных объектов военной инфраструктуры Украины

Российские ракеты уничтожили 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины Фото: REUTERS

В результате российских ракетных ударов было уничтожено 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

- В том числе 11 аэродромов Военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1», — сказал он в разговоре с журналистами.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.