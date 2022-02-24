В Турции допустили закрытие проливов для России из-за военной операции на Украине

Партия Эрдогана допустила, что Турция закроет проливы для России из-за военной операции на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Партии справедливости и развития (AKP), основателем которой является действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, допустили, что страна закроет проливы для России из-за военной операции на Украине.

В сообщении партии уточняется, что это возможно в рамках Конвенции Монтре.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор после объявления российской военной операции в Донбассе. Комментируя реакцию турецкого лидера на происходящее вокруг Украины, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «атмосфера рабочая».