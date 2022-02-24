Песков подтвердил телефонный разговор Путина с Лукашенко и Эрдоганом по ситуации на Украине Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил телефонные разговоры президента России Владимира Путина с белорусским и турецким коллегами Александром Лукашенко и Реджеп Тайипом Эрдоганом по вопросу ситуации на Украине.

«Да, с президентом Лукашенко действительно был разговор. Обсуждалась ситуация вокруг Украины», - заявил представитель Кремля.

Комментируя реакцию турецкого лидера на происходящее вокруг Украины, пресс-секретарь президента России заявил, что «атмосфера рабочая».

Напомним, Путин и Эрдоган созвонились еще и днем ранее, 23 февраля. Турецкий лидер заявил, что ожидает визит российского коллеги в Турцию в ближайшее время, а также указал на невыгодность вооруженного конфликта, отметив, что Анкара выступает за продолжение дипломатических контактов.

Сегодня, 24 февраля, появилось сообщение о том, что Эрдоган и Путин провели телефонный разговор после объявления российской военной операции в Донбассе.