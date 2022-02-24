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Политика24 февраля 2022 18:06

Зеленский подписал указ о создании военных администраций в регионах Украины

Украинский лидер активно занимается системой обороны страны, отметили в Киеве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Зеленский подписал указ о создании военных администраций в регионах Украины

Зеленский подписал указ о создании военных администраций в регионах Украины

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе администраций областей страны, сообщил советник главы Офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

«Президент Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций. Сопротивление, отпор будут нарастать, все логистические решения будут приняты», – сказал Подоляк в ходе брифинга.

Зеленский активно занимается системой обороны Украины, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 24 февраля, военное положение было введено на всей территории Украины. Такое решение приняла Верховная Рада.

Ранее президент Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией после того, как российский президент Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение лидеров ЛНР и ДНР принял решение о проведении специальной военной операции.