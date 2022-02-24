Путин дал Макрону исчерпывающие разъяснения о военной спецоперации в Донбассе Фото: REUTERS

24 февраля российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Данную беседу инициировала французская сторона. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры стран провели серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. Путин в рамках данной беседы предоставил французскому коллеге исчерпывающие разъяснения о военной спецоперации в Донбассе и необходимости принятия Россией такого решения.

Также стороны условились оставаться в контакте.

Ранее сайт kp.ru писал, что главы ДНР и ЛНР направили российскому лидеру Владимиру Путину обращения с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, в том числе для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе. После этого, утром 24 февраля, Путин объявил о военной операции в Донбассе.