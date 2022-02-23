Главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии Фото: REUTERS

Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник (ДНР и ЛНР) направили президенту России Владимиру Путину обращения с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии. Об этом 23 февраля сообщили в Кремле.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это необходимо для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

.

- На имя президента Российской Федерации Владимира Путина поступили письма-обращения от глав ЛНР и ДНР, - сообщил Песков - Главы упомянутых республики от себя лично и от их народов еще раз выражают признательность президенту России за признание их государств.

.

Незадолго до этого глава ДНР Денис Пушилин призывал Украину добровольно отвести военные силы от линии соприкосновения и убрать оттуда вооружения.

Тем временем, власти Украины объявили о введении с 24 февраля чрезвычайного положения на 30 суток. Режим не будет действовать только в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ДНР, а также пописал соответствующий указ. Министерству обороны России дан указ обеспечить мир в Донбассе, как отмечается в договорах о дружбе и сотрудничестве, подписанными РФ с республиками.