Украина запретила мужчинам в возрасте 18-60 лет покидать страну Фото: REUTERS

На Украине мужчин в возрасте 18-60 лет не будут выпускать за пределы страны. Об этом объявил 24февраля начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков.

- Из-за военного режима в государстве мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать за пределы страны, - написал он в Facebook.

Также он призвал граждан не создавать панику и не пытаться самостоятельно пересечь государственную границу.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Украинский лидер отметил, что Москва нанесла удары по военной инфраструктуре и погранотрядам Незалежной, а во многих украинских городах были слышны взрывы.

24 февраля российский лидер Владимир Путина объявил о специальной военной операции в Донбассе, отметив, что такого решения требуют обстоятельства.