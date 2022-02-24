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Политика24 февраля 2022 4:50

Зеленский сообщил о введении военного положения на Украине

Украинский лидер отметил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский сообщил о введении военного положения

Зеленский сообщил о введении военного положения

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране.

Украинский лидер отметил, что Москва нанесла удары по военной инфраструктуре и погранотрядам незалежной, а во многих украинских городах были слышны взрывы.

«Сегодня от вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины... Без паники. Мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим», - заявил президент Украины.

Ранее сообщалось, что украинский лидер созывает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на экстренное заседание для того, чтобы обсудить введения военного положения в стране.

Напомним, сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путина объявил о специальной военной операции в Донбассе, отметив, что такого решения требуют обстоятельства. Днем ранее Кремль получил обращения от ДНР и ЛНР к российскому лидеру с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии.