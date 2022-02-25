США заявили о готовности принять беженцев с Украины Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки готовы принять беженцев с Украины, которые вынуждены покинуть страну из-за ухудшения обстановки. Однако власти ожидают, что большая часть из них осядет в других странах Европы. Об этом во время выступления на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

- Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них - если не большинство - пожелают отправиться в соседние страны, - сказала она журналистам.

Псаки также добавила, что Вашингтон находится в контакте с европейскими партнерами по вопросу создания условий для размещения украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что глава ЛНР Леонид Пасечник объявил о начале массовой эвакуации населения республики в Россию в связи угрозой наступления украинских войск. Всего в страну прибыло уже свыше 61 тысячи человек. Президент России Владимир Путин поручил оказать поддержку и выплатить беженцам из Донбасса и назначить выплаты по 10 тысяч рублей.