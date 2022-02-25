Около 150 тысяч туристов находятся в регионах РФ с закрытым авиасообщением

Туристам рекомендуют держать связь с туроператорами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Порядка 150 тысяч туристов, в том числе около 25 тысяч организованных, находятся в регионах, в которых временно закрыли авиасообщение в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

По информации ведомства, наибольшая часть из них располагается в Крыму и в Краснодарском крае.

Число российских туристов, которые не могут вернуться в страну из-за рубежа уточняется. Ростуризм составляет их перечень.

"Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний", - рекомендовали в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины и Беларуси для гражданских самолетов. Такое решение принято временно из-за угрозы безопасности полетов. Мера обусловлена применением вооружения и военной техники Россией во время военной операции. Уточняется, что запрет не распространен на воздушные суда государственной авиации.